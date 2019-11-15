15 ноября на канале СТБ показали 12 выпуск популярного проекта МастерШеф 9. После него остались 10 участников. Рассказываем, как прошел эфир, а также, кто покинул проект в этот раз.

В прошлый раз судьи решили оставить всех участников и никто не вылетел, поэтому в этот раз повары-аматоры старались еще больше, ведь на кону была судьба одного из них.

Сегодняшний выпуск был жарким, на кухне разгорелись нешуточные страсти. Молнии летали между Сергем Денисовым и Артемом Янковым. Мнения зрителей разделились. Одни встали на сторону Сергея, другие посчитали, что он вел себя по-хамски.

А оценивать блюда пришли бывшие участники проекта МастерШеф Профессионалы - Алик Мкртчян, Катя Пескова, Катерина Яблонская, Павел Серветник. Угодить профессионалам было не так просто.

Черные фартуки надели Юля, Аннушка, два Руслана, Настя, Андрей. Судьи обрадовали их, заявив, что в этот раз не будет никаких дополнительных преград - ни темноты, ни связываний, ни записок. Все, что их будет ограничивать - собственные фантазии и рамки в голове. А после этого предложили разобрать коробки-загадки. В них оказались овощи - кабачок, помидор, огурец, цветная капуста, свекла, сладкий перец. Выяснилось, что это основной ингредиент, из которого за полтора часа предстояло приготовить десерт и удивить судей.

Елизавета Глинская вспомнила, как находилась на месте участников, и готовила десерт из редиса.

На выходе участники удивили. Настя подала капкейк из помидорного пюре с желе из клубники. Руслан Лучков решил сделать мусс из цветной капусты с крамблом из капусты с белым шоколадом. Аннушка приготовила мусс из сладкого болгарского перца с острым соусом из перца и малины. Руслан Шилин колдовал над бисквитом из кабачка и муссом из кабачка, клубники и банана. Юля удивила шоколадно-свекольным бисквитом с нежным кремом из маскрапоне. Андрей приготовил огуречный чизкейк с сиропом из бадьяна и корицы.

По решению судей проект покинула 41-летняя Анастасия Погосова. Ей 41 год. Она вдова, мать троих детей. Прощаясь, она не сдержала слез, заявив, что это самый прекрасный опыт, который она получила в последнее время.

Фото: Анастасия Погосова

Кстати, один судей МастерШеф 9 Владимир Ярославский недавно перенес сложную операцию. Об этом накануне выхода 12 выпуска он написал в Instagram. Из-за проблем с мениском он начал хромать, поэтому решился на операцию под общим наркозом. Теперь ему предстоит период реабилитации - специальные упражнения и зарядка. Он призвал всех беречь здоровье и вовремя обращаться к врачам.

Смотреть МастерШеф 9 от 15.11.19 уже сейчас можно на канале СТБ. Видео на ютуб появится 17 ноября.