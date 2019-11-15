МастерШеф 15.11.19. Как прошел 12 выпуск
МастерШеф 15.11.19. Как прошел 12 выпуск

15 ноября на канале СТБ показали 12 выпуск популярного проекта МастерШеф 9. После него остались 10 участников. Рассказываем, как прошел эфир, а также, кто покинул проект в этот раз.

В прошлый раз судьи решили оставить всех участников и никто не вылетел, поэтому в этот раз повары-аматоры старались еще больше, ведь на кону была судьба одного из них.

Сегодняшний выпуск был жарким, на кухне разгорелись нешуточные страсти. Молнии летали между Сергем Денисовым и Артемом Янковым. Мнения зрителей разделились. Одни встали на сторону Сергея, другие посчитали, что он вел себя по-хамски.

А оценивать блюда пришли бывшие участники проекта МастерШеф Профессионалы - Алик Мкртчян, Катя Пескова, Катерина Яблонская, Павел Серветник. Угодить профессионалам было не так просто.

Черные фартуки надели Юля, Аннушка, два Руслана, Настя, Андрей. Судьи обрадовали их, заявив, что в этот раз не будет никаких дополнительных преград - ни темноты, ни связываний, ни записок. Все, что их будет ограничивать - собственные фантазии и рамки в голове. А после этого предложили разобрать коробки-загадки. В них оказались овощи - кабачок, помидор, огурец, цветная капуста, свекла, сладкий перец. Выяснилось, что это основной ингредиент, из которого за полтора часа предстояло приготовить десерт и удивить судей.

Елизавета Глинская вспомнила, как находилась на месте участников, и готовила десерт из редиса.

На выходе участники удивили. Настя подала капкейк из помидорного пюре с желе из клубники. Руслан Лучков решил сделать мусс из цветной капусты с крамблом из капусты с белым шоколадом. Аннушка приготовила мусс из сладкого болгарского перца с острым соусом из перца и малины. Руслан Шилин колдовал над бисквитом из кабачка и муссом из кабачка, клубники и банана. Юля удивила шоколадно-свекольным бисквитом с нежным кремом из маскрапоне. Андрей приготовил огуречный чизкейк с сиропом из бадьяна и корицы.

По решению судей проект покинула 41-летняя Анастасия Погосова. Ей 41 год. Она вдова, мать троих детей. Прощаясь, она не сдержала слез, заявив, что это самый прекрасный опыт, который она получила в последнее время.

Фото: Анастасия Погосова

Кстати, один судей МастерШеф 9 Владимир Ярославский недавно перенес сложную операцию. Об этом накануне выхода 12 выпуска он написал в Instagram. Из-за проблем с мениском он начал хромать, поэтому решился на операцию под общим наркозом. Теперь ему предстоит период реабилитации - специальные упражнения и зарядка. Он призвал всех беречь здоровье и вовремя обращаться к врачам.

Смотреть МастерШеф 9 от 15.11.19 уже сейчас можно на канале СТБ. Видео на ютуб появится 17 ноября.

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