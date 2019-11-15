Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об отделении деятельности по транспортировке природного газа (анбандлинг). Об этом рассказала заместитель руководителя Офиса президента Украины Юлия Ковалив на своей странице в Facebook в пятницу, 15 ноября.

"Закон обеспечивает необходимые условия для выполнения обязательств Украины по отделению деятельности по транспортировке газа и обеспечению деятельности оператора газотранспортной системы в соответствии с европейским законодательством", - написала она.

Ковалив подчеркнула: несмотря на попытки блокировать и затягивать принятие решений, Украина уверенно движется на пути к европейской интеграции и демонстрирует готовность к сертификации оператора ГТС в соответствии с правилами ЕС и Третьего энергетического пакета.

Скриншот: Facebook/Yuliya Kovaliv

Ранее "Страна" сообщала, что Рада приняла закон о транспортировке газа, сопутствующий анбандлингу "Нафтогаза".

Также мы рассказывали, что Рада разблокировала подписание закона об отделении ГТС от "Нафтогаза".