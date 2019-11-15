Зеленский подписал закон про анбандлинг
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об отделении деятельности по транспортировке природного газа (анбандлинг). Об этом рассказала заместитель руководителя Офиса президента Украины Юлия Ковалив на своей странице в Facebook в пятницу, 15 ноября.
"Закон обеспечивает необходимые условия для выполнения обязательств Украины по отделению деятельности по транспортировке газа и обеспечению деятельности оператора газотранспортной системы в соответствии с европейским законодательством", - написала она.
Ковалив подчеркнула: несмотря на попытки блокировать и затягивать принятие решений, Украина уверенно движется на пути к европейской интеграции и демонстрирует готовность к сертификации оператора ГТС в соответствии с правилами ЕС и Третьего энергетического пакета.
Скриншот: Facebook/Yuliya Kovaliv
Ранее "Страна" сообщала, что Рада приняла закон о транспортировке газа, сопутствующий анбандлингу "Нафтогаза".
Также мы рассказывали, что Рада разблокировала подписание закона об отделении ГТС от "Нафтогаза".