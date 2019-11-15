Депутат российский Госдумы Наталья Поклонская выступила с жесткой критикой в адрес политических ток-шоу на российском ТВ, из-за того, как там обсуждается темы Украины. По ее мнению, они никак не способствуют налаживанию российско-украинских отношений. Об этом она заявила в эфире радио "Говорит Москва".

Фото: Facebook/Наталья Поклонская

Больше всего Поклонскую возмутили украинские политологи, которых приглашают в качестве гостей. По ее словам, под видом этих экспертов телевизионщики приглашают "всяких клоунов, которые позорят свою страну". Депутат считает, что это делается специально, чтобы выставить украинцев недалекими людьми.

"Все смеются хором: какой тупой украинец, хохол приехал", - сказала Поклонская.

Как считает Поклонская, вместо нынешних участников ток-шоу нужно пригласить толковых политиков, которые не будут позорить Украину, а адекватно представят позицию украинской стороны. Только так можно примирить страны. А то, что происходит на отечественных телеканалах сегодня, способствует ровно обратному.

"Зачем вы позорите ту страну, с которой вы хотите наладить мир?", - возмутилась Поклонская.

Кроме того, она отметила, что любит "нормальную Украину", а то, что с ней произошло в 2014 году, было преступлением, добавила депутат. Ранее политические ток-шоу на российском ТВ раскритиковал юморист Максим Галкин.

Также мы писали, что Наталья Поклонская заявила, что прервала отношения с сектой царебожников.