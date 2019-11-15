Самая сексуальная участница шоу МастерШеф 9 Юлия Акименко призналась, что рассталась с другим участником проекта - Петром Косовским. Об этом 25-летняя киевлянка написала на своей странице в Instagram.

Подписчики не раз интересовались тем, как сложились ее отношения с Петей, за которыми они наблюдают на шоу (съемки закончились, но в эфире СТБ сейчас в разгаре девятый сезон - Ред.).

Под свежим постом Юлии одна из подписчиц вновь затронула эту тему и написала, что Юлия игнорирует вопросы, связанные с парнем, и поинтересовалась, вместе ли они сейчас. "Не вместе. Легче вам?", - ответила участница шоу.

Другие подписчики, допустили, что любовь была только частью сценария на проекте. На что Акименко ответила, что чувства между ней и Петей были искренними, а расстались они спустя три месяца после проекта, то есть их отношения продлились и после окончания съемок.

"Никакой показухи не было, мы после шоу еще были вместе 3 месяца, если не знаете, то и языком своим не трепите", - отреагировала Юлия на комментарии злопыхателей.

Она добавила, что никто никого не бросал и они с Петей разошлись нормально.

Напомним, Петр Косовский - младше Юлии на 4 года. Он бывший полицейский. Во время проекта зрители наблюдали, как между участниками проекта МастерШеф зарождалась симпатия. На проекте влюбленные держатся вместе и помогают друг другу. Судя по комментариями зрителей на страницах МастерШеф в соцсетях, многим это пе нравилось, поскольку они считают, что Юля использует Петю.

Акименко и Косовский на проекте Фото: yulia_akimenko/instagram.com

В четвертом выпуске девятого сезона Петр уступил Юлии место в проекте, когда они вдвоем остались в черных фартуках. Это произвело впечатление даже на судью "МастерШеф" Эктора Хименеса-Браво.

То самое испытание, на котором Петр уступил девушке право на победу Фото: instagram.com/masterchefstb

Напомним, что ранее мы писали, что Юлия Акименко показала свои фото до пластики.

Свежий выпуск МастерШеф 9 от 15.11.19 начнется на СТБ в 19:00.