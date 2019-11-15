Ангела Меркель примет участие в саммите нормандской четверки 9 декабря в Париже. Об этом заявили в Кабмине ФРГ, передает РИА "Новости".

"Мы можем подтвердить, что саммит в так называемом нормандском формате (Германия, Франция, Украина и Россия) должен состояться 9 декабря в Париже и канцлер примет в нем участие", - заявили в Кабмине ФРГ.

Ранее агентство "Блумберг" со ссылкой на Елисейский дворец сообщило, что лидеры Франции, Германии, Украины и России проведут встречу в "нормандском формате" 9 декабря в Париже.

Напомним, что 15 ноября в В Офисе президента Украины сообщили о разговоре Зеленского и Макрона и подтвердили встречу нормандской четверки 9 декабря.

Также мы сообщали, что в Зе-команде заявили, что новых разведений войск до встречи в Нормандском формате не будет.