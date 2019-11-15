Анна Скороход. Кадр с видео

Анна Скороход после объявления приговора ее мужу Алексею Алякину ответила "Стране" на вопросы о партии, исключении из фракции, реалиях голосования и зарплатах в конвертах. 

- В чем реальная причина вашего исключения из фракции "Слуга народа"?

- То, что я не голосовала так, как говорило руководство фракции. И задержание моего мужа я тоже связываю именно с этим.

- С тем, что вы не поддержали закон о рынке земли?

- Не только. Помните закон об отделении ГТС от "Нафтогаза"? Меня обвиняли, что мы с "Батькивщиной" похожи. Так пусть прочтут правки, которые я предлагала, и которые не учли. Если правки касаются госсобственности ГТС и того, чтобы газохранилища тоже остались в госсобственности, которые не работают без самой ГТС, - то о чем вообще можно говорить? О каком "агенте Газпрома", как меня назвали во фракции? России же наоборот от этого плохо.

- А кто вас называл агентом Газпрома?

- Дафид Арахамия. Он же обвинил меня во всех смертных грехах. Называл меня агентом Кремля, ФСБ, ЦРУ, "Газпрома". 

- И все же, по мнению правительства, ваши правки делали невозможным сам анбалдинг. И что это была сознательная диверсия, чтоб сорвать отделение ГТС. Причём возможно это делалось в интересах России - так говорят ваши противники.

- Какие бизнес-интересы? Я никак не связана ни с газом, ни с энергетикой. Я состою в парламентском комитете по энергетике просто потому, что в этом разбираюсь. Смотрите, анбандлинг разделяет добычу, доставку и трейдинг. Все. Мои правки этому никак не противоречит. Я наоборот за анбандлинг.

- Что вы можете сказать по поводу обвинений, что ваш муж и вы пытались занести деньги за срыв голосования за закон об анбалдинге?

- Это вообще полный бред. Какие деньги? Какой срыв? Там нет ни одной правки на срыв. Это отставание интересов госсобственности на трубу и газохранилища. Все.

- Почему вы проголосовали против рынка земли?

- Меня просили люди. Ко мне обращались избиратели на округе, огромное количество аграриев приезжало, целыми союзами, все с просьбой - пожалуйста, не голосуйте за этот закон.

- А в чем причина?

- Потому что у людей нет денег на то, чтобы выкупить эту землю. И они прекрасно понимают, что сейчас её выкупят другие. Не обязательно иностранные компании, у нас мало своих богатых людей? Посмотрите на количество машин в Киеве.

- То есть подоплека вашего исключения - что вы голосовали против рынка земли и анбандлинга?

- Да. Но я бы проголосовала за закон о ГТС, просто я уже была тогда доведена... И вы учтите, что в зал был вынесен совсем не тот текст законопроекта, который был утверждён на комитете.

- Вы сегодня фактически подтвердили информацию "Страны" о том, что депутатам монобольшинства доплачивают в конвертах. Можете подробнее рассказать об этом?

- Об этом ходили слухи. Всё, как вы написали - ставки по 5, 10 и 15 тысяч долларов. Кто и как раздавал, я лично не видела, не знаю. Меня просто обвинили в том, что я депутатам бегала и по 3 тысячи долларов предлагала. А я говорю: это же смешно, как я могу тремя тысячами перебить пять тысяч долларов в конвертах?

- Вам поступали угрозы накануне исключения от руководства фракции?

- Мне затыкали рот, запрещали ходить на эфиры и вообще хотели, чтобы я просто сидела и молчала. Физической расправой не угрожали. Но фразы "ты не с того начинаешь" и "Мы тебя раскатаем" - были.

- Как проходило голосование за ваше исключение? Кто вас поддержал.

- Проголосовали в процентном соотношении за то, чтобы меня исключить, 70/30. Я не знаю поимённо, я сидела, и нас было максимум 120 человек, может даже 100. Я точно видела, что Ирина Верещук проголосовала против, за что я ей благодарна и тем коллегам, кто тоже не поддержали исключение меня и Антона Полякова из фракции.

- С чем вы связываете тот факт, что Ирина Верещук больше не является представителем Кабмина в Верховной Раде?

- Мы все пожинаем плоды. Голосование за землю - и результат.

Видео: YouTube/ "Страна"

Ранее "Страна" сообщала, что Скороход рассказала, как ее запугивал глава фракции "Слуга народа" Арахамия

Также мы рассказывали, что нардеп рассказала, как спикер командует фракцией "Слуга народа" при голосованиях.

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