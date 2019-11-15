Сегодня появилась дата встречи в нормандском формате, в котором участвуют Украина, Россия, Германия и Франция.

Первым об этом сообщило издание Bloomberg со ссылкой на французские власти.Мероприятие запланировано на 9 декабря в Париже.

В прошлом месяце президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что рассчитывает на проведение в скором времени саммита в "Нормандском формате".

Что сказали у Зеленского

В Офисе президента Украины вскоре подтвердили эту информацию. В сообщении пресс-службы говорится, что президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с главой Франции Эммануэлем Макроном.

Также в ОП подтвердили, что встреча лидеров Украины, Германии, Франции и России в нормандской формате состоится 9 декабря. Подробности разговора двух лидеров пока не сообщаются.

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Что говорят в России

Пока официальной реакции на дату встречи нет, но ранее в Кремле заявляли, что Россия увидела позитивные сдвиги в подготовке к нормандской встрече.

"Мы констатируем позитивную динамику по целому ряду направлений подготовки к нормандскому формату", - ответил представитель Кремля Дмитрий Песков 13 ноября на вопрос, остались ли препятствия для ее проведения.

Что говорят в Германии

Ангела Меркель примет участие в саммите нормандской четверки 9 декабря в Париже. Об этом заявили в Кабмине ФРГ, передает РИА "Новости".

"Мы можем подтвердить, что саммит в так называемом нормандском формате (Германия, Франция, Украина и Россия) должен состояться 9 декабря в Париже и канцлер примет в нем участие", - заявили в Кабмине ФРГ.

Ранее "Страна" писала о том, что в Зе-команде заявили, что новых разведений войск до встречи в Нормандском формате не будет.

Также мы сообщали что Песков рассказал, могут ли встретиться Зеленский и Путин до нормандской четверки.