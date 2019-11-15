Полиция Киевской области предотвратила убийство главы адвокатского бюро, которого "заказал" житель Львовской области, наняв профессионального убийцу. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

По информации Департамента стратегических расследований Нацполиции, в начале октября правоохранителям стало известно о подготовке заказного убийства и поиске киллера. Полиция выяснила, что киллера ищет житель Львовской области, который хочет разделаться с адвокатом и завладеть его имуществом.

"Операция по предотвращению заказного убийства проходила под контролем правоохранителей — от начала проведения переговоров между организатором и исполнителем до задержания фигурантов", — отметили в полиции.

Так, правоохранители задокументировали передачу исполнителю 1200 долларов (из семи тысяч долларов), а также фото и данных о потенциальной жертве. "13 ноября правоохранители провели инсценировку особо тяжкого преступления. Организатор получил фото с места убийства как доказательство выполненной „задача“. А в четверг, 14 ноября, его задержали во время передачи исполнителю части обещанного вознаграждения — 49 тысяч гривен", — говорится в сообщении.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 27 ч. 1 ст. 14 п. 11 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство, совершенное по заказу) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.

Фото: npu.gov.ua

Также полиция узнала, что организатор убийства имеет дружеские отношения с бывшей женой адвоката, которая также может быть причастна к преступлению, что будет выяснять досудебное следствие.

Видео: YouTube/Національна поліція України

Напомним, 10 ноября под Житомиром был застрелен адвокат, который защищал свидетелей по делу об убийстве Вороненкова.

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