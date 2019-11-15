Для исключения народного депутата Антона Полякова из фракции "Слуга народа" не хватает 5 голосов. Об этом сообщил глава президентской фракции Давид Арахамия в кулуарах Рады, сообщает УНН.

"Не хватает 5 голосов, чтобы исключить Полякова из фракции. Сегодня не будет объявлено с трибуны, для этого не надо ничего объявлять с трибуны, просто нужны те люди, которые не смогли подписать, потому что их нет в парламенте, нужно 5 из 16, не сказали свою позицию", - сказал Арахамия.

Напомним, за исключение нардепов Анны Скороход и Антона Полякова сегодня голосовали на заседании фракции, а затем в зале Верховной Рады.

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