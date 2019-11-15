Синоптик Наталья Диденко рассказала, что выходные в Украине будут теплыми и безоблачными. Прогноз погоды на 16-17 ноября она выложила на своей странице в Facebook.

Фото: Facebook/Наталка Діденко

"Температура воздуха в Украине составит +7...+12 градусов, на Западе и Юге +10...+15 градусов, на Закарпатье, в Черновицкой и Одесской областях местами +15... +17 градусов" - написала Диденко.

Она объяснила, что антициклон постепенно остужает ночи, поэтому ночью уже будет значительно холоднее: +2...+7 градусов, а на Востоке, в Днепре и в Полтавской области уже будет около нуля.

"В Киеве 16-17 ноября осадков не предвидится. Ночью +3...+5 градусов, днем ​​+8...+11 градусов" - подытожила синоптик.

Также Диденко предупредила о туманах и посоветовала не забывать включать фары.

Скриншот: Facebook/Наталка Діденко

Ранее "Страна" сообщала, что в Киеве ночь 13 ноября выдала новый тепловой рекорд.

Также мы рассказывали, что Украина в ближайшие дни станет одной из самых теплых стран в Европе.