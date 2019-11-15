До +17. Синоптик анонсировала приход теплых ноябрьских выходных
Синоптик Наталья Диденко рассказала, что выходные в Украине будут теплыми и безоблачными. Прогноз погоды на 16-17 ноября она выложила на своей странице в Facebook.
Фото: Facebook/Наталка Діденко
"Температура воздуха в Украине составит +7...+12 градусов, на Западе и Юге +10...+15 градусов, на Закарпатье, в Черновицкой и Одесской областях местами +15... +17 градусов" - написала Диденко.
Она объяснила, что антициклон постепенно остужает ночи, поэтому ночью уже будет значительно холоднее: +2...+7 градусов, а на Востоке, в Днепре и в Полтавской области уже будет около нуля.
"В Киеве 16-17 ноября осадков не предвидится. Ночью +3...+5 градусов, днем +8...+11 градусов" - подытожила синоптик.
Также Диденко предупредила о туманах и посоветовала не забывать включать фары.
Скриншот: Facebook/Наталка Діденко
Ранее "Страна" сообщала, что в Киеве ночь 13 ноября выдала новый тепловой рекорд.
Также мы рассказывали, что Украина в ближайшие дни станет одной из самых теплых стран в Европе.