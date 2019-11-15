В пятницу, 15 ноября, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с главой Франции Эммануэлем Макроном. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента в Telegram.

Также в ОП подтвердили, что встреча лидеров Украины, Германии, Франции и России в нормандской формате состоится 9 декабря. Подробности разговора двух лидеров пока не сообщаются.

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Ранее в СМИ со ссылкой на правительство Франции сообщили, что саммит нормандский четверки пройдет 9 декабря в Париже. Перед этим в Кремле увидели позитивные сдвиги в подготовке к нормандской встрече. "Мы констатируем позитивную динамику по целому ряду направлений подготовки к нормандскому формату", - ответил представитель Кремля на вопрос, остались ли препятствия для ее проведения.