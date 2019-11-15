Украина всегда была хорошо представлена ​​на конкурсе красоты "Мисс Вселенная", заявил президент США Дональд Трамп в первом телефонном разговоре с Владимиром Зеленским. Об этом стало известно из опубликованного сегодня меморандума телефонного разговора лидеров двух стран 21 апреля.

Тогда Дональд Трамп позвонил Зеленскому поздравить его с победой на президентских выборах. В продолжение беседы Зеленский пригласил президента США посетить его инаугурацию, говоря, что украинцы - "хороший, теплый и дружелюбный народ".

"Да, я согласен с вами по словам о вашей стране", - сказал Дональд Трамп.

"Когда я был владельцем "Мисс Вселенная ", у них всегда были замечательные люди. Украина была всегда очень хорошо представлена", - добавил президент США. Он также сказал, когда Зеленский "будет готов", его пригласят посетить Белый дом.

Отметим, что Дональд Трамп был владельцем конкурса "Мисс Вселенная" с 1996 по 2015 год.

Напомним, победительница конкурса "Мисс Украина Вселенная"-2019 Анастасия Суббота, которая должна представить страну на "Мисс Вселенная" 8-го декабря в Атланте, 14 ноября получила отказ в американской визе.

Также мы сообщали, что участницы конкурса "Мисс Украина Вселенная 2019" вышли в купальниках от бренда подружки Богдана.