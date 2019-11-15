Курс доллара постепенно замедляет падение: если всю неделю он снижался по 8-12 копеек в день, то сегодня - уже только на 6,5. 15 ноября межбанк закрылся в рамках 24,14-24,1750 грн/$. Наличная валюта подешевела в среднем на 5-10 копеек: до 24,35-24,40 грн/$ на продаже и 24,05-24,15 грн/$ на покупке.

В отличие от предыдущих недель, валютная торговля не затихла к пятнице. Доллар продавали достаточно активно, и общий объем торгов в итоге превысил $150 млн.

"Валюту конвертировали и аграрии, и металлурги. Бизнес платит налоги, потому нуждается в гривне. Иностранцы, которые обычно продают доллара по покупку облигаций, сегодня были незаметны", - отметил начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.

По наблюдениям казначеев, ежедневно в госбюджет уходит со счетов предприятий порядка 3-4 млрд грн.

Чем сильнее снижается валютный курс, тем больше находится желающих купить доллар. Говорят, что его начинают брать в долг - за овердрафтные кредиты, выделяемые банками. Однако этого спроса по-прежнему не хватает для удержания стоимости американской валюты. Хотя наш регулятор поддерживает ее как может.

15 ноября Нацбанк покупал доллар по 24,20 грн/$, и приобрел немногим более $30 млн.

Уплата бизнесом квартальных налогов - станет главным фактором для валютного рынка на будущей неделе. Ожидается, что именно украинские корпорации будут задавать тон на межбанке. От иностранцев не ждут большой активности.

"В будущий вторник Минфин будет размещать двухлетние бумаги. Вряд ли на них будет большой спрос, всех больше интересуют долгосрочные инструменты", - отметил Гриненко.

В тоже время правительство выплатит по старым выпускам ОВГЗ порядка 3 млрд. грн. Что может давить на рынок: неясно, будут ли иностранцы выводить полученную гривну или перевложатся в другие бумаги или депозитные сертификаты Нацбанка.

Хотя в целом финансисты по-прежнему настраиваются на крепкую гривну. "Думаю, что в понедельник межбанк будет открываться в рамках 24,13-24,20 грн/$. Укрепление гривны возможно, но вряд ли оно будет очень существенным", - спрогнозировал Гриненко.

Более значительный провал валютного курса ожидается лишь к четвергу-пятнице, последним дням уплаты налогов.

"Многие видят возможность перехода курса на новый психологический уровень. Потому сейчас работают в короткой позиции. То есть продали валюту наперед, поскольку ждут просадку к 23,95 грн/$. Как только валюта подешевеет, они смогут откупиться дешевле", - объяснил финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

Ранее мы рассказывали, что происходило с валютой перед выходными.

Также "Страна" сообщала, что Милованов озвучил два прогноза по курсу доллара в 2020 году.