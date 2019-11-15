В пятницу, 15 ноября, курс гривни на межбанке укрепился до 24,1500 грн/$1 с 24,2375 грн/$1 в предыдущий рабочий день. Об этом сообщили дилеры коммерческих банков, передает Интерфакс-Украина.

Как сообщается, котировки гривни к окончанию торгов составили 24,135-24,165 грн/$1, тогда как Нацбанк на 18 ноября установил официальный курс 24,220132 грн/$1.

По информации Нацбанка, справочный курс гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке 15 ноября укрепился до 24,2280 грн/$1 с 24,2508 грн/$1.

Кроме того, в Национальном банке Украины укрепили официальный курс национальной валюты по отношению к доллару на 18 ноября до 24,220132 грн/$1 по сравнению с 24,244999 грн/$1 на 15 ноября 2019г.

Ранее сообщалось, что доллар могут провалить к 24,0 грн/$. Бизнес платит налоги и ждет валюту под землю.

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