Высший антикоррупционный суд наложил арест на все имущество нардепа Ярослава Дубневича, обвиняемого в хищении 93 миллионов "Укрзализныци". Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на собственные источники.

Уточняется, что ходатайство удовлетворено в полном объеме по имуществу, осталось только арестовали банковские счета нардепа.

Напомним, Дубневича подозревают в лоббировании выделения денежных средств из бюджета "Укрзализныци" на закупку товаров у подконтрольных ему предприятий. Финансовые потери от реализации схемы, организованной депутатом, составили более 93 млн грн.

2 ноября Высший антикоррупционный суд избрал парламентарию меру пресечения в виде залога в 100 млн гривен, а также обязал его носить электронный браслет и сдать заграничный паспорт. В пределах Украины Дубневичу разрешили передвигаться свободно.

4 ноября адвокат депутата Станислав Пелюк подал апелляционную жалобу на решение суда, прося не избирать никакой меры пресечения подзащитному.

А 7 ноября Апелляционная палата ВАКС отклонила апелляционную жалобу адвоката и арестовала Дубневича до 31 декабря. Также суд изменил сумму залога со 100 до 90 млн гривен. Но 8 ноября нардеп вышей из СИЗО по залог.