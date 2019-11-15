15 ноября в Балаклее Харьковской области, которая уже пострадала от серии мощных взрывов в 2017 году, вновь произошло ЧП в районе военных арсеналов. В ВСУ заявили о 20 взрывах. А позже появилась информация, что погибли два сапера. Это уже третье ЧП, связанное со взрывами на военных складах в этом населенном пункте. Разбирались, что сегодня произошло в Балаклее.

Взрывы 15 ноября

Днем появилась информация, что одиночные взрывы прогремели на Балаклейском арсенале. Туда выехал командир воинской части, и пожарные части - военных и ГосЧС.

Начальник управления по связям с общественностью Вооруженных сил Украины Богдан Сеник заявил, что в Балаклее сейчас выполняются плановые работы саперов по обезвреживанию. А взрывы прозвучали в районе 14:30 на 65 арсенале. По его словам, было слышно около 20 взрывов.

В сети появилось видео из Балаклеи. На нем видно и слышно, как рвутся снаряды и поднимается дым.

Что произошло и кто пострадал

Позже в Генштабе сообщили, что взрывы на территории Центральной артиллерийской базы обеспечения боеприпасами связаны с плановым уничтожением боеприпасов.

"Военнослужащие проводили на технической территории воинской части утилизацию установленным порядком остатков боеприпасов и их элементов, которые нельзя транспортировать, с учетом всех мер безопасности, в специально оборудованном для этого месте – котловане.... Местным жителям и объектам инфраструктуры ничего не грозит. Хранилища боеприпасов в безопасности", - сообщили в Генштабе ВСУ.

Однако, во время такого планового мероприятия, пострадали военные. С начала сообщалось, что четверо человек были ранены. Трое из них находятся в тяжелом состоянии, один в состоянии средней тяжести.

А позже выяснилось, что еще двое военных скончались.

Пока в Генштабе не сообщили, как вышло, что при плановом уничтожении боеприпасов в котловане, пострадали шесть человек.

Все ЧП в Балаклее

В марте 2017 года в Балаклее Харьковской области вспыхнул пожар на складах боеприпасов, взрывчатка стала детонировать. Была организована эвакуация жителей из 7-километровой зоны поражения (позже ее расширили до 10 км). Всего было эвакуировано около 36 тысяч человек. Над опасной зоной были запрещены полеты, ограничено движение на дорогах.

В результате взрывов были повреждены 265 зданий, 22 объекта инфраструктуры и промышленности. Один человек погиб и четверо были ранены. "Страна" публиковала фоторепортаж после взрывов в Балаклее.

Через полгода расследования на то время генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что был установлен факт того, что с территории России прибыл беспилотник, который сбросил термобарические заряды, которые стали причиной взрыва под Балаклеей.

Позже в Минобороны рассказали, что из-за ЧП в Балаклее к дисциплинарной ответственности были привлечены около 80 человек. К ним были применены различные меры наказания, начиная от увольнения и заканчивая снятием с должности, разжалованием и понижением должностей.

3 мая 2018 года на военных складах в Балаклее Харьковской области произошел еще один пожар. В Генеральном штабе тогда рассказали, что на бывшей технической территории 65-го арсенала в Балаклее загорелась трава. Там проводили работы по очистке и разминированию остатков неразорвавшихся снарядов в результате прошлогоднего пожара, и начался новый пожар. Правоохранители расследовали инцидент как халатное отношение к военной службе.

Ранее "Страна" писала, когда и где в Украине взрывались склады боеприпасов.