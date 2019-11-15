В сеть попала фотокопия подписанного генпрокурором Русланом Рябошапкой приказа об увольнении прокурора одного из отделов Генеральной прокуратуры, которое, вероятно, произошло в рамках реформы органов прокуратуры. Под текстом документа видна подпись уволенного прокурора, который также написал, что он ознакомлен с приказом, а ниже добавил "Горите в аду!".

На документ обратил внимание экс-следователь ГПУ, а ныне адвокат Сергей Войченко, который разместил фото приказа на своей странице в соцсети.

"Вот так, в теплой, дружественной обстановке происходит реформа органов прокуратуры новой командой", - подписал опубликованную фотографию Сергей Войченко.

Фото: facebook.com/ Сергій Войченко

Напомним, 25 сентября вступили в силу изменения в закон о первоочередных мерах по реформе органов прокуратуры, которые дают возможность начать реформу органов прокуратуры, в рамках которой все прокуроры и следователи, готовые работать по новым правилам, должны пройти аттестацию.

Также мы сообщали, что в рамках реформы Генеральная прокуратура Украины уволит 218 прокуроров, которые не подали заявления о намерении пройти аттестацию и работать в новых органах прокуратуры.