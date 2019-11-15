Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Министерством внутренних дел Грузии и Центрального разведывательного управления США задержали в Киевской области одного из ключевых главарей террористической организации "Исламской государство" (ИГИЛ). Об этом сообщает пресс-служба СБУ в пятницу, 15 ноября.

Аль Бара Шишани. Фото: ssu.gov.ua

"По полученным данным с 2012 года гражданин Грузии по прозвищу "Аль Бара Шишани" занимал должность амира джамаата "Ахадун Ахат" в провинции Латакия Сирийской Арабской Республики. В 2013 году он занял одну из высших должностей в ИГИЛ - заместителя военного амира, известного как "Абу Умар аш-Шишани", - сказано в сообщении.

Как выяснили правоохранители, в 2016 году "Аль Бара Шишани" уехал в Турцию, где занимался координацией деятельности террористов, в в 2018 году он незаконно прибыл в Украину по поддельным документам, где продолжил руководить специальными организациями ИГИЛ, так называемыми "Амниятами".

"Правоохранители задержали преступника в столичном регионе вблизи частного дома, где он проживал. Проведена портретная экспертиза доказала, что задержанный иностранец действительно является разыскиваемым лидером "Исламского государства", - говорится в сообщении.

В данный момент исламист находится под экстрадиционным арестом. Проверяется информация о его причастности к совершению преступлений на территории Украины.

Ранее сообщалось, что власти Афганистана заявили о разгроме ИГИЛ в своей стране.

Также мы писали, что турецкий лидер Эрдоган заявил о задержании жены главаря ИГИЛ.