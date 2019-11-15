Суд запретил продавать имущество киевского военного завода "Маяк"
Голосеевский районный суд Киева наложил арест на государственный имущественный комплекс АО "Завод "Маяк" ДК "Укроборонпром" для недопущения его незаконной продажи. Об этом сегодня сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.
Суд принял решение на основании ходатайства прокуратуры в рамках дела о попытке продажи имущественного комплекса через Систему электронных торгов арестованным имуществом (СЕТАМ) площадью 20 тыс. кв. метров по заниженной начальной стоимости.
"Бывший чиновник предприятия за вознаграждение обещал представителю коммерческой структуры способствовать в покупке комплекса через систему СЕТАМ за 60 млн гривен. По его словам, это в два раза меньше реальной стоимости имущества", - сообщили правоохранители.
Организатора схемы задержали, однако комплекс все равно был выставлен Государственной исполнительной службой на торги с начальной стоимостью 62 млн гривен. Для предотвращения отчуждения и проверки данных о возможном искусственном занижении стоимости объекта прокуратура и обратилась в суд, который удовлетворил ходатайство об аресте.
Как сообщалось, экс-заместитель гендиректора завода "Маяк" пытался заработать $2,5 млн на продаже госимущества. С этой целью он предложил руководителю коммерческой структуры поспособствовать положительному решению по приобретению имущественного комплекса завода "Маяк" через СЕТАМ. Предполагалось, что покупатель оплатит $4,5 млн, из которых официально оплаченная стоимость комплекса составит всего $2 млн.
Злоумышленник был задержан в банковском отделении в Киеве во время получения первой части взятки в размере $200 тысяч.
Напомним, что военный завод в Киеве заподозрили в махинациях с прицелами для минометов.
Также мы писали о том, что Минобороны потеряло 7,2 миллиона гривен из-за халатности на закупке минометов Пашинского.