Голосеевский районный суд Киева наложил арест на государственный имущественный комплекс АО "Завод "Маяк" ДК "Укроборонпром" для недопущения его незаконной продажи. Об этом сегодня сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

Суд принял решение на основании ходатайства прокуратуры в рамках дела о попытке продажи имущественного комплекса через Систему электронных торгов арестованным имуществом (СЕТАМ) площадью 20 тыс. кв. метров по заниженной начальной стоимости.

"Бывший чиновник предприятия за вознаграждение обещал представителю коммерческой структуры способствовать в покупке комплекса через систему СЕТАМ за 60 млн гривен. По его словам, это в два раза меньше реальной стоимости имущества", - сообщили правоохранители.

Организатора схемы задержали, однако комплекс все равно был выставлен Государственной исполнительной службой на торги с начальной стоимостью 62 млн гривен. Для предотвращения отчуждения и проверки данных о возможном искусственном занижении стоимости объекта прокуратура и обратилась в суд, который удовлетворил ходатайство об аресте.

Как сообщалось, экс-заместитель гендиректора завода "Маяк" пытался заработать $2,5 млн на продаже госимущества. С этой целью он предложил руководителю коммерческой структуры поспособствовать положительному решению по приобретению имущественного комплекса завода "Маяк" через СЕТАМ. Предполагалось, что покупатель оплатит $4,5 млн, из которых официально оплаченная стоимость комплекса составит всего $2 млн.

Злоумышленник был задержан в банковском отделении в Киеве во время получения первой части взятки в размере $200 тысяч.

Напомним, что военный завод в Киеве заподозрили в махинациях с прицелами для минометов.

Также мы писали о том, что Минобороны потеряло 7,2 миллиона гривен из-за халатности на закупке минометов Пашинского.