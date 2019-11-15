15 ноября в Киеве суд избрал меру пресечения задержанному вчера Алексею Алякину - гражданскому мужу нардепа Слуги народа Анны Скороход, которую хотят исключить из фракции. По решению Шевченковского суда Киева Алякин отправлен на 60 дней под домашний арест.

Напомним, что предпринимателя Алексея Алякина, который является гражданским мужем депутата от "Слуги народа" Анны Скороход, задержали утром 14 ноября из-за розыска в России.

На суде Алякин заяивл, что с 2013 года пребывает в Украине. Один из его адвокатов сказал, что считает ходатайство прокурора об аресте немотивированным и попросил альтернативу аресту в виде взятие на поруки нардепами.

Мужа нардепа от "Слуги народа" Анны Скороход могли взять на поруки депутаты от "Оппозиционной платформы -За жизнь".

Анна Скороход поблагодарила всех за поддержку, а адвокат Алякина Сергей Тарасюк зявил что он будет добиваться смены меры пресечения и просить, чтобы его подзащитного взяли на поруки.

"У него бизнес, ему надо содержать семью" - заявил правозащитник.

Фото: Страна

Ранее "Страна" сообщала, что в ГПУ ответили нардепу Анне Скороход, почему задержали ее мужа.

Также мы рассказывали, что Скороход рассказала, как ее запугивал глава фракции "Слуга народа" Арахамия.