На территории Центральной артиллерийской базы в Балаклее Харьковской области в результате взрывов два военные саперы погибли, еще четверо военнослужащих ВСУ находятся в медицинских учреждения. Об этом сообщает Генеральный штаб Украины в Facebook.

"По уточненной информации от дежурного Центральной артиллерийской базы обеспечения боеприпасами, к сожалению, двое военных саперов получили ранения несовместимых с жизнью", - сказано в сообщении Генштабе.

Отмечается, что четверо военнослужащих ВС Украины, о которых сообщалось ранее, находятся в медицинских учреждениях. По уточненной информации медиков, трое из раненых - в тяжелом состоянии, один - средней тяжести.

Фото: facebook.com

До этого сообщалось, что было произведено 20 взрывов во время планового подрыва боеприпасов в котловане.

Также читайте о том, что на военном арсенале в Балаклее вновь начались взрывы.