Законопроект, который разрешает наличие нескольких гражданств в Украине, не будет распространяться на россиян. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Украины Василий Бондар в интервью изданию "Сегодня".

Российское гражданство "не может быть предметом регулирования этого закона". Это Бондар назвал "предохранителем".

Также замминистра напомнил, что всем желающим получить украинский паспорт будет необходимо доказать знание украинского языка и принести присягу на верность стране.

Напомним, что в октябре стало известно, что МИД Украины занимается разработкой законопроекта о двойном гражданстве. Главной целью законопроекта назвали сохранение связей между украинским государством и покинувшими его гражданами.

Также мы рассказывали о том, что Россия запускает легализацию статуса "второе гражданство" и объясняли, как это отразится на украинцах.