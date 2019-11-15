15 ноября Белый дом обнародовал стенограмму первого телефонного разговора Дональда Трампа с Владимиром Зеленским, который произошел в апреле 2019 года, после выборов президента в Украине.

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Стенограмма телефонного разговора

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Тема: Телефонный разговор с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским

Участник: Избранный президент Украины Владимир Зеленский

Переводчик: Предоставлен Госдепартаментом

Стенографисты: Ситуативная комната Белого дома

Дата, время и место: 21 апреля 2019, 16:29, восточное время, Борт номер один

Президент: Я бы хотел поздравить вас с успешно проделанной работой, мои поздравления с фантастическим избранием.

Зеленский: Приятно вас слышать. Большое спасибо. Очень приятно разговаривать с вами,и я очень ценю ваши поздравления.

Президент: Это были невероятные выборы.

Зеленский: Еще раз большое спасибо. Как вы видите, мы очень старались. Вы были для нас отличным примером.

Президент: Я думаю, вы будете отлично работать. У меня есть много друзей в Украине, которые знают вас, и вы им нравитесь. У меня есть много друзей из Украины, и они искренне ожидали вашей победы. Это действительно невероятно – то, что вы сделали.

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Я думаю, в какой-то мере я сделал нечто подобное. Мы достигаем огромного прогресса в США – у нас сейчас самая значительная экономика за все время. Я лишь хотел поздравить вас. У меня нет сомнений, что вы будете фантастическим президентом.

Зеленский: Прежде всего, еще раз огромное спасибо за поздравления. Мы в Украине – в независимой стране, и в независимой Украине мы собираемся сделать все (возможное) для людей. Вы, как я уже сказал, - отличный пример. Мы надеемся, что сможем преуспеть в своей работе, как вы. Вы всегда также будете отличным примером для многих. Вы отличный пример для наших новых менеджеров. Я также хотел бы вас пригласить, если это возможно, на инаугурацию. Я знаю, как вы заняты, но если для вас будет возможно приехать на церемонию инаугурации, это было бы замечательно, чтобы вы были с нами в такой день.

Президент: Это очень хорошо. Я подумаю об этом, и – дайте нам дату, и как минимум, мы отправим хорошего представителя. Или более чем один представитель Соединенных Штатов будет с вами в этот знаменательный день. У нас будет кто-то, как минимум, очень высокого уровня, кто поддержит вас. Действительно, это отличный день для прекрасных достижений.

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Зеленский: Еще раз благодарю вас, и мы с нетерпением ждем вашего визита или визита высокопоставленной делегации. Нет таких слов, которые могли бы описать нашу прекрасную страну. Какие приятные, теплые и дружелюбные наши люди, какая вкусная наша еда, и как красива Украина. Слова не могут описать нашу страну, так что для вас лучше всего будет увидеть ее своими глазами. Так что, еще раз, я приглашаю вас приехать.

Президент: Я согласен с вами насчет вашей страны, и я буду этого ждать. Когда я владел (конкурсом) Мисс Вселенная, там всегда были прекрасные люди. Украина всегда была отлично представлена. Когда вы обустроитесь и будете готовы, я бы хотел пригласить вас в белый Дом. У нас есть много тем для обсуждения, но мы всегда будем рядом с вами.

Зеленский: Что ж, спасибо за приглашение. Мы принимаем приглашение с очень ждем визита. Еще раз спасибо. Вся команда вместе со мной с нетерпением ждет этого визита. Снова благодарю за поздравления. И я думаю, что все равно было бы хорошо, если бы вы приехали и поддержали нас в день инаугурации. Результаты невероятные – они очень впечатляют нас. Так что было бы фантастически прекрасно, если бы вы были с нами в этот день.

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Президент: Очень хорошо. Мы дадим вам знать очень скоро, и очень скоро увидимся в любом случае. Поздравляю – и, пожалуйста, передавайте привет украинцам и своей семье. Дайте им знать, что я желаю вам всего наилучшего от имени своей страны.

Зеленский: Еще раз спасибо. Желаю безопасного полета, и до скорой встречи.

Президент: Берегите себя и произнесите отличную речь сегодня. Всего вам наилучшего и до встречи.

Зеленский: Большое спасибо. Это сложно для меня, но я буду практиковаться в английском, и мы встретимся (и поговорим) на английском. Спасибо.

Президент: (смеется) Это прекрасно слышать! Это очень хорошо. Я бы не мог этого сделать на вашем языке. Я очеьн впечатлен. Спасибо.

Зеленский: Большое спасибо. До встречи.

Президент: Хорошего дня. Удачи.

Зеленский: До свидания.

Конец разговора.

В документе содержится приписка о том, что речь не идет о "дословном стенографическом отчете" и что текст документа содержит записи и восстановление по памяти находившимися на дежурстве сотрудниками Ситуационной комнаты Белого дома и аппарата Совета национальной безопасности, которые были уполномочены слушать беседу и записывать ее.

Отмечается, что "на точность записи" может влиять "ряд факторов", включая качество телефонной связи и особенности перевода.

О своем желании опубликовать стенограмму очередного телефонного разговора Трамп заявлял в конце сентября на пресс-конференции по итогам своего участия в работе 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Еще раз эту тему он поднял 8 ноября, перед журналистами на Южной лужайке Белого дома накануне рабочей поездки. "Чтобы и дальше оставаться самым открытым президентом в истории, я опубликую где-то на этой неделе стенограмму первого и, следовательно, самого важного телефонного разговора с президентом Украины. Я уверен, что вы найдете его привлекательным", - пояснил ранее Трамп в своем Twitter.

Трамп впервые поговорил с Зеленским вскоре после того, как он был избран президентом Украины в апреле. Этот звонок предшествовал телефонному разговору 25 июля, который стал предлогом для инициирования демократами процедуры импичмента.

Причиной для разбирательств стало сообщение американского информатора о том, что Трамп пытался в ходе телефонного разговора 25 июля убедить Зеленского начать расследование в отношении сына одного из своих вероятных конкурентов на выборах президента США Джо Байдена - Хантера.

Ранее "Страна" публиковала полный перевод первой стенограммы разговора Зеленского и Трампа.