15 ноября Белый дом обнародовал стенограмму первого телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и его украинским коллегой Владимиром Зеленским, который произошел в апреле 2019 года, после победы Зеленского на выборах.

Судя по расшифровке, в апрельском разговоре президент США поздравляет Зеленского с победой на президентских выборах. Стенограмма занимает примерно три страницы. Сам разговор занял 16 минут. Полный перевод читайте в материал "Страны".

В документе содержится приписка о том, что речь не идет о "дословном стенографическом отчете" и что текст документа содержит записи и восстановление по памяти находившимися на дежурстве сотрудниками Ситуационной комнаты Белого дома и аппарата Совета национальной безопасности, которые были уполномочены слушать беседу и записывать ее.

Отмечается, что "на точность записи" может влиять "ряд факторов", включая качество телефонной связи и особенности перевода.

Стенограмма размещена в тот момент, когда в спецкомитете по разведке Палаты представителей Конгресса США начались публичные слушания с участием экс-посла США в Киеве Мари Йованович в рамках расследования дела об импичменте американского лидера.

О своем желании опубликовать стенограмму очередного телефонного разговора Трамп заявлял в конце сентября на пресс-конференции по итогам своего участия в работе 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Еще раз эту тему он поднял 8 ноября, перед журналистами на Южной лужайке Белого дома накануне рабочей поездки. "Чтобы и дальше оставаться самым открытым президентом в истории, я опубликую где-то на этой неделе стенограмму первого и, следовательно, самого важного телефонного разговора с президентом Украины. Я уверен, что вы найдете его привлекательным", - пояснил ранее Трамп в своем Twitter.

Трамп впервые поговорил с Зеленским вскоре после того, как он был избран президентом Украины в апреле. Этот звонок предшествовал телефонному разговору 25 июля, который стал предлогом для инициирования демократами процедуры импичмента.

Причиной для разбирательств стало сообщение американского информатора о том, что Трамп пытался в ходе телефонного разговора 25 июля убедить Зеленского начать расследование в отношении сына одного из своих вероятных конкурентов на выборах президента США Джо Байдена - Хантера.