Взрывы на территории Центральной артиллерийской базы обеспечения боеприпасами в Балаклее Харьковской области связаны с плановым уничтожением боеприпасов, 4 военнослужащих были ранены. Об этом сообщается на странице Генштаба Вооруженных сил Украины в Facebook.

"15 ноября 2019 года в 15:20, по сообщению дежурного Центральной артиллерийской базы обеспечения боеприпасами, в медицинские заведения были оперативно доставлены четверо военнослужащих ВС Украины. Раненым военнослужащим оперативно предоставляется профессиональная медицинская помощь в полном объеме в медицинских учреждениях", - говорится в сообщении.

Отмечается, что военнослужащие проводили на технической территории воинской части утилизацию установленным порядком остатков боеприпасов и их элементов, которые нельзя транспортировать, с учетом всех мер безопасности, в специально оборудованном для этого месте – котловане.

Для обеспечения безопасности проведения утилизации было задействовано очередное пожарное подразделение воинской части.

"В настоящее время на технической территории воинской части проводятся мероприятия по благоустройству места проведения работ по утилизации остатков боеприпасов и их элементов. Местным жителям и объектам инфраструктуры ничего не грозит. Хранилища боеприпасов в безопасности", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com

До этого в Генштабе сообщили, что в котловане было произведено 20 взрывов.

Напомним, что сегодня на военном арсенале в Балаклее вновь начались взрывы.

Также мы писали о том, что чиновники мэрии Балаклеи неплохо нагрели руки при восстановлении города после взрывов на арсенале.