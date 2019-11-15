Бывшему народному депутату, лидеру "Радикальной партии" Олегу Ляшко подготовили подозрение в угрозе или насилии в отношении государственного деятеля из-за его драки с нынешним депутатом от "Слуги народа" Андреем Герусом в зале официальных делегаций VIP-терминала "Борисполя". Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на свои прокуратуру.

"Подозрение по ч.2 ст. 346 УК (угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля). На понедельник вызывают для вручения" - сказали в прокуратуре.

По словам собеседника издания, относительно меры пресечения, которую будут просить избрать для Ляшко, прокуроры еще не определились.

Издание Кyivpost со ссылкой на свои источники сообщает, что прокуроры будут просить суд отправить Ляшко под домашний арест.

По ч.2 ст. 346 УК предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 7 лет.

Что было раньше: Бывшего нардепа Олега Ляшко вызвали в прокуратуру для вручения подозрения по делу о его драке с нынешним депутатом от "Слуги народа" Андреем Герусом в аэропорту "Борисполь". Ляшко обещал прийти.

Напомним, что 6 ноября лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко напал на Геруса в зале официальных делегаций VIP-терминала "Борисполя", обвиняя его в открытии импорта российской электроэнергии. После этого Ляшко заявил, что его зовут на допрос в прокуратуру.