На заседании фракции "Слуга Народа" приняли решение разработать этический кодекс парламентария, нарушение которого может стать поводом для лишения мандата депутата или исключения из фракции. Об этом сообщила нардеп от "СН" Ирина Верещук в пятницу, 15 ноября.

"Мы договорились на фракции разработать этический кодекс, чтобы мы понимали, что нарушение его положений приведет к потере мандата или к выходу из фракции", - сообщила Верещук журналистами в пятницу, 15 ноября, в кулуарах Верховной Рады.

При этом она считает, что без четко прописанных правил, исключение кого-либо из депутатов из состава фракции вредит имиджу и подрывает доверие избирателей.

Напомним, фракция "Слуга народа" намерена исключить Антона Полякова из своего состава. Сегодня утром она провела сигнальное голосование на эту тему.

Антон Поляков рассказал "Стране" о причинах. По его словам, "громче всех" за его исключение выступали Давид Арахамия, Николай Тищенко и некоторые другие, прошедшие в Раду по партийном списку. Он добавил, что большинство депутатов-мажоритарщиков было за него.

Ранее народный депутат Украины Анна Скороход, которую также 15 ноября исключили из фракции "Слуга народа", рассказала об угрозах, исходящих от главы фракции Давида Арахамии после того, как она не поддержала законопроект № 2178-10 о продаже земли Украины.