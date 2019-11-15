Верховная Рада 15 ноября устранила несогласованности с европейскими нормами и разблокировала подписание закона об отделении ГТС Украины от "Нафтогаза". За соответствующие решения проголосовали 292 народных депутата (235 - депутаты "Слуги народа", 18 - "Европейской солидарности" и 19 - депутаты партии "Голос"), пишет ЭП.

За законопроект №2239-1 об отделении газотранспортной системы от "Нафтогаза" (проведение анбандлинга) Рада проголосовала 31 октября 2019 года, однако депутаты зарегистрировали постановление о его отмене. Сегодня парламентарии не поддержали отмену этого документа, позволив подписать законопроект спикеру ВР и президенту.

Кроме того, депутаты приняли поправки в законопроект об анбандлинге, связанные с несогласованностью его положений.

Перед голосованием премьер Алексей Гончарук призвал народных депутатов устранить несогласованности с Евросоюзом в законе об анбандлинге. "Россияне очень не хотят, чтобы у нас получилось подготовить нашу газотранспортную систему и нашего оператора к продлению контракта... Путин сказал: да мы готовы, дешевый газ для Украины - конечно, транзит - конечно, но украинцы не справятся с тем, чтобы подготовить систему", - сказал он.

Он добавил, что нардепы две недели назад проголосовали за "очень правильные законы". "После этого отдельные народные депутаты заблокировали его своим постановлением – и морочили нам голову две недели всякими разными хитроумными правками", - отметил Гончарук.

По его словам, сейчас "вместе с юридическим управлением Верховной Рады, вместе с руководством Верховной Рады, с комитетом, с министерством, с европейцами – сегодня мы ночью получили последнее письмо о подтверждении – попытались найти формулировки, которые ни у кого не вызовут сомнения относительно того, что украинская газотранспортная система на 100% остается в Украине".

"Не ведитесь на манипуляции. У меня вообще подозрение, что здесь работает ФСБ, друзья. Но, конечно, в этом нужно делать отдельные выводы. Не ведитесь на манипуляции, будьте сильными", - сказал премьер-министр.

Напомним, что вчера Рада приняла закон о транспортировке газа, сопутствующий анбандлингу "Нафтогаза".

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