15 ноября в Киеве суд избирает меру пресечения задержанному вчера Алексею Алякину - гражданскому мужу нардепа Слуги народа Анны Скороход, которую хотят исключить из фракции.

На суде Алякин сказал, что с 2013 года пребывает на территории Украины. Один из его адвокатов заявил, что считает ходатайство прокурора об аресте немотивированным и попросил альтернативу аресту в виде взятие на поруки нардепами.

На заседании присутствует Анна Скороход, а также нардеп от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Илья Кива.

Фото: Анна Скороход в зале

Он сообщил "Стране", что готов взять Алякина на поруки. На вопрос зачем, и знаком ли он ним Кива ответил: "Я знаком с политическими репрессиями". Кроме Кивы, взять задержанного на поруки хотят еще 10 депутатов. Из них 7 из ОПЗЖ, 1 из Слуги народа и двое из Батькивщины.

Фото: Илья Кива пришел взять Алексея Алякина на поруки

На заседание пришла группа женщин, они сообщили, что пришли поддержать Скороход, поскольку она нардеп от их округа.

Напомним, что предпринимателя Алексея Алякина, который является гражданским мужем депутата от "Слуги народа" Анны Скороход, задержали утром 14 ноября из-за розыска в России. "В 10 часов утра на углу улиц Пилипа Орлика и Институтской задержан сотрудниками департамента уголовного розыска Нацполиции" - рассказал его адвокат. По его словам, это фактически еще одна экстрадиционная проверка Генеральной прокуратуры, одна уже была год назад и тогда Алякин прошел через все процедуры.

В начале 2019 года Алексея Алякина лишили украинского гражданства. При этом, в 2013 году, когда предприниматель получал украинский паспорт, он отказался от российского. По словам адвоката, на данный момент Алякин является лицом без гражданства.

В ГПУ заявили, что Алякин находится в международном розыске для привлечения к уголовной ответственности по подозрению в мошенничестве в особо крупных размерах. Вопрос об экстрадиционном арест решается в судебном порядке. И что ранее Алякин пытался избежать экстрадиции путем оформления гражданства Украины, предоставив миграционной службе ложные сведения.

Анна Скороход заявила, что ее мужа задержали по политическим мотивам, на следующий день после тго, как она отказалась голосовать за отмену моратория на продажу земли.

А во фракции "Слуга народа" заявили, что Алякин пытался повлиять на депутатов и угрожал им.

По данным СМИ, Алексей Алякин - российский бизнесмен, объявленный Россией в международный розыск по подозрению в мошенничестве. Его с 2015 года заочно обвиняют в особо крупном мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Принадлежащий ему банк "Пушкино" лишили лицензии 30 сентября 2013 года. Агентство по страхованию вкладов обнаружило, что деньги из него расхищали под видом выдачи кредитов юридическим лицам, которых насчитали более 80. Речь идет о сумме около 10 миллиардов российских рублей, что в долларовом эквиваленте составляет около 500 миллионов.