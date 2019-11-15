Народный депутат фракции "Слуга народа" Николай Тищенко в Верховной Раде внезапно посетил ложу прессы и даже попробовал сделать несколько фото. Не исключено, что нардеп решил лично проверить насколько экраны мобильных телефонов его коллег доступны фотообъективам журналистов.

Как Тищенко пробовал себя в роли фотокорра попало в объектив профессионалов Богдана Бортакова и Яна Доброносова, которые разместили снимки на своих страницах в соцсетях.

Фото: facebook.com/yan.dobronosov

Фото: facebook.com/bogdanbortakov

Напомним, не так давно в Верховной Раде несколько скандалов разгорелись именно из-за работы фотокорреспондентов. В частности, в объектив одного из них попало, как нардеп Богдан Яременко во время заседания парламента пытается договориться об интиме за деньги, а также знакомится в социальных сетях и сервисах для знакомств. А фигурантом одного из скандалов стал и сам Тищенко, который переписывался с пранкером Джокером, которого принял за генпрокурора Рябошапку, и обсуждал с ним ситуацию внутри "Слуги народа".

Также мы сообщали, что нардеп от "Слуги народа" Вячеслав Медяник обсуждал на рабочем месте, как порешать вопросы с прокурорами.