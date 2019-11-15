В пятницу, 15 ноября в Харьковской области вновь произошли взрывы в районе Балаклейского военного арсенала. Об этом сообщил мэр Балаклеи Иван Столбовой, передает Depo.Харьков.

По его словам, на месте находятся командир воинской части, а также пожарные и сотрудники ГСЧС. Причины взрывов пока не ясны.

"Одиночные взрывы прогремели на Балаклейском арсенале. Сейчас там находится командир воинской части, пожарная часть наша, ГосЧС. Они оценят ситуацию – и потом будет более подробная информация. Ситуация непонятная. Это произошло 20-30 минут назад", - сказал Столбовой.

В то же время начальник управления по связям с общественностью Вооруженных сил Украины Богдан Сеник заявил, что сейчас в Балаклее выполняют плановые работы саперов по обезвреживанию, сообщает "Громадське".

"В районе 14:30 на 65 арсенале в Балаклее было слышно около 20 взрывов...Там проходят плановые работы саперов, которые осуществляют обезвреживание", - отметил он.

Видео: youtube.com

В марте 2017 года в Балаклее Харьковской области вспыхнул пожар на складах боеприпасов, взрывчатка стала детонировать. Была организована эвакуация жителей из 7-километровой зоны поражения (позже ее расширили до 10 км). Над опасной зоной были запрещены полеты, ограничено движение на дорогах. СБУ квалифицировала инцидент как диверсию. Через полгода расследования на то время генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что был установлен факт того, что с территории России прибыл беспилотник, который сбросил термобарические заряды, которые стали причиной взрыва под Балаклеей.

3 мая 2018 года на военных складах в Балаклее Харьковской области произошел еще один пожар. В Генеральном штабе тогда рассказали, что на бывшей технической территории 65-го арсенала в Балаклее загорелась трава. Там проводили работы по очистке и разминированию остатков неразорвавшихся снарядов в результате прошлогоднего пожара, и начался новый пожар. Правоохранители расследовали инцидент как халатное отношение к военной службе.

Как сообщала "Страна", 31 октября в Верховной Раде создали временную следственную комиссию (ВСК) по вопросам расследования взрывов на складах боеприпасов в 2014-2018 годах.

Ранее стало известно, что сотрудники СБУ расследовали факты по подозрению в хищении бюджетных средств чиновниками Балаклейского горсовета в ходе восстановления города после взрывов на складе боеприпасов в 2017 году.

Мы разбирались, когда и где в Украине взрывались склады боеприпасов.