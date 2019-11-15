36-летний Дмитрий Шепелев, российский телеведущий и бывший муж умершей 4 года назад певицы Жанны Фриске (артистка с 2013 года боролась с раком головного мозга - Ред.) - перестал скрывать свои новые отношения. Как пишут московские таблоиды, Шепелев около двух лет встречается с дизайнером Екатериной Тулуповой. Их неоднократно снимали местные папарацци. А недавно пара стала вместе жить и вскоре планирует пожениться. Расписаться влюбленные планируют в Москве, а вот устраивать пышный праздник не хотят. Вскоре после росписи молодожены отправятся в путешествие. кстати, вместе они уже летали в Италию и Германию, пишет издание "7 дней".

Екатерина Тулупова, фото: facebook.com

В интервью порталу PeopleTalk популярный ведущий рассказал, как познакомился с Екатериной.

"Наши дети ходили в один детский сад и познакомили нас. Платон и Лада - лучшие друзья с самого раннего возраста", - говорит Шепелев.

Как признался Дмитрий, они с Екатериной пытаются поддерживать романтику в их отношениях.

"До меня совсем недавно дошло, как важно, как необходимо иногда проводить время наедине и без детей. Потому что круглосуточная роль отца способна убить любую романтику. Мы стараемся по возможности летать куда-то, чтобы просто побыть вдвоем. Это получается не очень часто - раз в несколько месяцев, наверное. Несколько недель назад мы вернулись из Мюнхена, провели там романтические выходные", - признался он.

Екатерина Тулупова, фото: facebook.com

Кроме того Дмитрий рассказал, что сейчас у него нет никакого общения с семьей Фриске. Близкие артистки не общаются с внуком Платоном, общим сыном Жанны и Дмитрия.

Как писала уже "Страна", актриса Анастасия Заворотнюк отказалась от лекарства, которым лечили Жанну Фриске.

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