Бывший владелец двух банков "Финансовая инициатива" и "ВиЭйБи Банк" Олег Бахматюк должен Украине 29,3 миллиарда гривен. Так говорится в заявлении Нацбанка в Facebook.

Сам Бахматюк это отрицает.

Скриншот: Facebook/Національний банк України

Сумма долга состоит из:

11 млрд грн - Фонду гарантирования вкладов физических лиц, который выплатил эту сумму вкладчикам двух банков - "Финансовая инициатива" и "ВиЭйБи Банка", владельцем которых был Бахматюк;

10,6 млрд грн - Национальному банку по кредитам рефинансирования, выданным упомянутым банкам;

7,7 млрд грн - трем государственным банкам.

"Чтобы гарантировать возврат средств по кредитам рефинансирования, в свое время НБУ не только добился от Бахматюка официального признания себя владельцем "Финансовой инициативы" и "ВиЭйБи Банка", но и впервые заключил с ним договор личного поручительства. Задолженность Бахматюка перед НБУ обеспечена его личными поручительствами о их погашении на общую сумму 8,6 млрд грн и имущественными поручительствам его компаний", - говорится в сообщении.

В НБУ заявили, что подали против Бахматюка и его компаний более 50 исков в суды, чтобы "эти поручительства превратились в реальный возврат средств".

"Однако даже 19 побед в судах не позволили пока обеспечить погашение долгов: реализация имущества Государственной исполнительной службой идет на удивление вяло", - отметили в НБУ.

Фото: Facebook/Національний банк України

Отметим, что сам Бахматюк отрицает такие долги и заявляет, что был готов по собственной инициативе провести реструктуризацию долгов, однако власти не пошли на это.

"Нацбанк все путает. Раньше они говорили о 10 млрд гривен. Теперь уже 29,3. Сюда включили и долги моей группы компаний перед госбанками, которые в значительной степени уже рестрктуризированы. И главное - наши банки были выведены с рынка незаконно, о чем уже есть решение суда. Поэтому я не совсем понимаю зачем сейчас НБУ озвучивают эту неправдивую информацию", - говорит Бахматюк.

Напомним, что НАБУ и САП предъявили заочные подозрения Бахматюку и бывшему руководителю VAB Bank.

Таке мы рассказывали, что вчера, 14 ноября, в НБУ заявили, что Бахматюк должен только 10,6 миллиардов гривен.