Сегодня, 15 ноября, народные депутаты поддержали поправку в закон о досрочном прекращении полномочий главы Государственного бюро расследований. "За" проголосовали 259 нардепов. Об этом сообщает корреспондент "Страны".

Речь идет о поправке № 320 к законопроекту № 2116 "О внесении изменений в закон Украины "О Государственном бюро расследований". Поправка предусматривает досрочное прекращение полномочий не только директора ГБР, но и его заместителей.

Эта поправка также предусматривает, что временно исполняющего обязанности главы ГБР президент должен назначить в течение пяти дней со дня вступления в силу данного закона.

Отметим, что Труба заявил, что ГБР - единственный орган, который занимается делами экс-президента.

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