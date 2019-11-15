Председатель парламентского комитета по безопасности нардеп от "Слуги народа" Александр Завитневич заявил, что новых этапов разведения сторон на Донбассе не планируют до встречи лидеров в Нормандской формате. Об этом говорится в интервью ВВС.

"Что мне известно, развели в этих трех населенных пунктах (Станица Луганска, Золотое, Петровское - Ред.) - и всё. Да, Генштаб изучает другие участки на 400 км фронта. Но никаких задач ни верховный главнокомандующий (Владимир Зеленский - Ред.), ни министр, ни начальник Генштаба по другим участкам не ставили.

Приказ четкий - три населенных пункта и далее ждем встречи нашего президента в Нормандском формате. По ее результатам уже, наверное, будет приниматься решение о разведении", - сообщил он.

По данным журналистов "УП", интервью Завитневич дал 12 ноября, а 14 ноября президент России Владимир Путин заявил, что "надо развести по всей линии, чтобы хотя бы пушки не стреляли, чтобы люди не гибли, это точно надо сделать как можно скорее...".

Как сообщала "Страна", Коломойский в статье американской New York Times призвал к дружбе с Россией: "Люди хотят мира, хорошей жизни, они не хотят воевать. А вы, - Америка, - заставляете нас воевать и даже не даете нам денег за это", - отметил он в интервью американскому изданию.

Видео: youtube.com/Страна.ua