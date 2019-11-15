Украинский бизнесмен Игорь Коломойский не является представителем власти и команды президента Украины Владимира Зеленского. Также он не уполномочен говорить от имени государства. Об этом заявила пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель в Twitter в пятницу, 15 ноября.

"Игорь Коломойский не является ни представителем власти, ни членом команды Владимира Зеленского. У него нет полномочий говорить от имени Украины или Офиса президента, с ним не обсуждаются государственные дела", - написала она.

Скорее всего, это заявление связано с тем, что в New York Times 13 ноября опубликовано интервью с Коломойским, в котором бизнесмен сделал ряд резонансных заявлений.

Скриншот: Twitter/Iuliia Mendel

В частности, по его мнению, Украине необходимо восстановить связи с Россией для обеспечения экономического роста, "ЕС и НАТО никогда не примут Украину", США "просто используют Украину, чтобы попытаться ослабить Россию".

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