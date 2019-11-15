В пятницу, 15 ноября, в Верховной Раде создали временную следственную комиссию (ВСК) для расследования предполагаемых злоупотреблений служебным положением экс-нардепа, президента УАФ (экс-ФФУ) Андрея Павелко.

За соответствующий проект постановления № 2423 проголосовали 260 нардепов.

Сообщается, что временной следственной комиссии поручили расследование возможных фактов нарушения законодательства Украины и злоупотребления служебным положением президентом Украинской ассоциации футбола (Федерации футбола Украины) председателем Комитета по вопросам бюджета Верховной Рады Украины восьмого созыва Андреем Павелко.

Речь идет о вопросах, связанных с финансированием и реализации бюджетной программы "Строительство футбольных полей с искусственным покрытием в регионах Украины" в 2017-2018 годах.

Как сообщала "Страна", нардеп Георгий Мазурашу обвинил Андрея Павелко в коррупции и сказал, что она должна стать поводом для привлечения его к уголовной ответственности, а также увольнения с поста главы УАФ.

Напомним, что футбольная сборная Украины прошла в финальную часть Евро-2020. Главные факты о турнире.