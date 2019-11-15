Фракция "Слуга народа" намерена исключить Антона Полякова из своего состава. Сегодня утром она провела сигнальное голосование на эту тему.

О причинах этого Антон Поляков рассказал в эксклюзивном интервью "Стране".

- Расскажите в деталях и в лицах, как проходило заседание фракции.

- Я по фамилиям всех не помню, но большинство мажоритарщиков были за меня. К сожалению, всего было максимум 115 депутатов. Это по моим подсчетам. Не знаю, что они там в протоколе напишут. В основном списочники и те, кто занимает руководящую должность, главы комитетов или фракционные главы подкомитетов. Соответственно, уже есть конфликт интересов, что они будут "подголосовывать".

Как это выглядело? Сидит руководитель и как в комсомоле. Сталинизм. 70% депутатов голосуют "за", а 30% - "против". Все обвинения в прогулах и то, что я голосую в разрез с партией я сразу отсек, потому что можно посмотреть таблицу, где видно, что я не прогуливал. Когда у меня была учеба, был официальный вызов и Разумков подписал бумагу. Я имел право не ходить. Однако до обеда я сидел на парах, а потом из другого конца города ехал на заседание Рады, чтобы работать. У меня ноль прогулов. Только сегодня меня журналисты задержали после заседания фракции. Чуть прогулял.

- А кто громче всех выступал за ваше исключение?

- Давид Арахамия, Николай Тищенко, еще некоторые списочники...

- Странно, вы же неплохо общались с Тищенко. Почему он так изменился к вам?

- Он мне рассказывал, что у него проблемы с заведениями. Правоохранительные органы открыли дела, из-за этого он в переписке с Джокером согласился переубедить меня не собирать подписи. Для меня это был шок. Он ко мне подходил, но не убедил, потому что я сразу сказал: "Коля, аргументируй, почему я должен перестать собирать подписи за отставку прокурора". Генпрокурор бездействует либо ангажирован в некоторых вопросах, и это просто недопустимо. Мы шли с другими лозунгами. Но Тищенко мне не давал ответа. Думаю, что его просто попросили.

- А какая реальная причина, почему вас хотят исключить, как думаете?

- Вчера всю ночь вели разъяснительную беседу с депутатами. Кого силой, кого просто просьбами. Большая часть фракции не пришла на это политическое судилище. Это просто позор для партии. Я вышел, и мне как-то чище стало на душе. За своих коллег у меня "испанский стыд". Это бред полный и грязь на тех, кто там кричал.

- И все же. Почему вы? А не, скажем, Вячеслав Медяник, Богдан Яременко, да тот же Тищенко со своим Джокером?

- Я тоже поднимал этот вопрос. Сказал, что они ни за что меня исключают. За мой телеграмм- канал? Так он и рядом не стоял с телеграммом Александра Дубинского и Макса Бужанского. Давайте Дубинского на голосование вынесем. Арахамия обещал, но не поставил. У нас есть нардепы, которые переписываются с проститутками, решают коррупционные схемы, кнопкодавят, решают коммерческие вопросы. На фоне этого есть подписанный меморандум где мы, депутаты, обещаем не кнопкодавить. Я настоял на том, чтобы исключили кнопкодавов и Арахамия поставил на голосование этот вопрос, но большинство, которые голосовали против меня, выступили за то, чтобы их оставить. То есть, кнопкодавы - это нормально. Меморандум мягко говоря, можно выкинуть в мусор. Могу всем избирателям это передать.

- Не думаете ли вы, что на намерения исключить из фракции повлиял конфликт ваш публичный конфликт с главой Офиса президента Андреем Богданом, когда вы публично, при других депутатах начали ему дерзить?

- Богдан передал привет от одного из депутатов и сказал, что меня будут исключать из фракции. После голосования за земельную реформу (Поляков воздержался - Ред.)

- Кто звонил вам после того, как стало известно о попытках вас исключить? Коломойский звонил?

- У меня вообще нет его номера. Да, есть такие закидоны, что я из группы Коломойского. Но достаточно правоохранительным органам, Богдану, Зеленскому подать запрос в ПриватБанке и они узнают, что там у меня до сих пор остались долги со времен предвыборной компании. Я со своей зарплаты постепенно перечисляю на кредитный счет.

- Вы думаете, что у Богдана личная неприязнь к вам?

- Просто я зацепил протеже Богдана - Рябошапку. Богдан решает сейчас все вопросы через Рябошапку. Через него и добирают внефракционные голоса для голосования по законам. Есть информация, что депутаты, с которых не снимают неприкосновенность - пополняют черную кассу партии, а из этих денег руководство фракции платит зарплаты депутатам.

- А по каким критериям эти деньги раздают? Совпадает с тем, о чем писала "Страна"?

- По 5 тыс долларов - обычным депутатам. 10-15 тысяч получают главы и заместители глав комитетов.

- Арахамия все равно продолжает отрицать. Вызывает на полиграф...

- А что можно ожидать от человека, который во время предвыборной компании поддерживал Порошенко, а сейчас стал главой нашей фракции? Когда я был доверенным лицом Зеленского, ночевал в ОВК и отбивал результаты, что делал Арахамия? Он агитировал за Порошенко. И сейчас они меня исключает.

- Вы говорили об этом с Разумковым?

Он понимает, что партия из "слуг народа" превращается в "слуг Богдана". Поэтому Разумков просто вышел с заседания. И я его поблагодарил за эту позицию.

- Зеленский вам не писал?

- Нет. Ему все доносит Богдан. Это никому не нужно.

- Что будете дальше делать?

- Работать для избирателей, украинцев, во благо страны. Зелёного значка не будет, но флаг на моем пиджаке останется.

Напомним, что 15 ноября из фракции "Слуга народа" начали процедуру исключения двух мажоритарщиков - Антона Полякова и Анну Скороход, которые взбунтовались против нее.