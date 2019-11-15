Мужа нардепа от "Слуги народа" Анны Скороход, в отношении которой начата процедура исключения из фракции, Алексея Алякина, которому избирает сегодня меру пресечения Шевченковский суд Киева, могут взять на поруки депутаты от "Оппозиционной платформы -За жизнь".

Об этом "Стране" рассказал нардеп Илья Кива, который присутствует на суде. На вопрос - знаком ли Кива с Алякиным нардеп ответил - "я знаком с политическими репрессиями".

Отметим, что перед этим "Батькивщина" заявила, что также может взять брать на поруки Алякина.

Предпринимателя Алексея Алякина, который является гражданским мужем депутата от "Слуги народа" Анны Скороход, задержали утром 14 ноября из-за розыска в России. По словам адвоката, Алякин был задержан год назад, временное задержание уже прошло, он прошел через все процедуры и сейчас идет процедура экстрадиционной проверки. Защита считает, что повторное задержание в этом случае незаконно.

Сама Скороход связывает задержание мужа с ее отказом голосовать за продажу земли.

Напомним, что Арахамия и Герус обвинили мужа Скороход в попытке влиять на работу нардепов.

Также "Страна" разбиралась, за что из "Слуги народа" исключают нардепов Полякова и Скороход.