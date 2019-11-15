С 15 ноября открыты временные КПВВ "Каланчак" и "Чонгар" на административной границе с временно оккупированной территорией АР Крым после завершения строительства режимной зоны КПВВ "Чонгар". Об этом сообщается на странице Херсонской ОГА в соцсети.

"В ходе реализации первой очереди проекта обустройства пересечения админграницы между Херсонщиной и временно оккупированной территорией АР Крым для граждан созданы комфортные условия прохождения паспортного и таможенного контроля", - говорится в сообщении.

В то же время продолжается оснащение сервисной зоны временного КПВВ "Чонгар".

"На территории уже смонтированы металлические конструкции зданий автостанции, центра предоставления административных услуг, помещения для отдыха водителей. Продолжается ряд сопутствующих работ, в частности, по благоустройству прилегающей территории", - указали в ОГА.

В обладминистрации отмечают, что все это должно создать максимально комфортные условия для получения гражданами полного перечня админуслуг. В сутки КПВВ "Чонгар" способен пропускать до 4 тыс. пешеходов и около 800 транспортных средств.

"Строительство второй очереди пункта въезда-выезда, согласно поручению президента Украины Владимира Зеленского должно завершиться до 20 декабря", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com

Ранее "Страна" писла о том, что на границе с Крымом прекратили работу два пункта пропуска, открыт только "Чонгар".

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