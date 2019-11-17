17 ноября в мире отмечают Международный День студента. Присоединяются к нему и в Украине. В этот день проходят концерты и вечеринки для тех, кто грызет гранит науки в вузах. А знакомые студенты обмениваются картинками и поздравлениями.

Традиции студентов

По статистике, в Украине около 1,3 млн студентов. Раньше они бурно отмечали окончание сессии в Татьянин день - 25 января. А с 1999 года, после указа президента, у украинских учащихся появилась еще одна дата - 17 ноября и повод отпраздновать студенческую жизнь до сессии.

У украинских студентов в разных вузах есть свои традиции. Например, в Харькове, выпускники катаются в тазиках, а тащат их первокусники. А чтобы ехать было быстрее и веселее, упряжку поливают водой из ведер или шлангов. В Одессе высаживают деревья. В Ивано-Франковске поднимаются на Говерлу с флагами, устраивают балы. Во Львове надевают мантию на памятник Ивану Франко перед национальным университетом, носящим имя в честь поэта. На нее уходит прядка 60 метров ткани. В Киеве студенты Могилянки моют памятник Григорию Сковороде на Контрактовой площади. Помыть памятник украинскому странствующему философу считается хорошей приметой, которая принесет отличные оценки в зачетку. А в мае, выпускники надевают на него шапочку магистра, для этого приходится подниматься по высокой лестнице, которую должны держать внизу четыре человека.

Поздравления и открытки с Днем студента

С праздником - с Днем студента! Легких сессий и зачетов, быть бодрым и смело идти по жизни, привнося в нее новые творческие идеи.

Желаю зачеты и сессии на отлично сдавать, и альма-матер свою не забывать!

Впереди ответственная сессия, желаем сдать ее на отлично,

А перед этим вечеринку закатить и отдохнуть прилично.

Студенчество - веселая пора, из общежитий пусть доносится "Ура!"

Желаю жить, проблем не замечая и все трудности преодолевая!

Добрых преподавателей тебе, студент. Пусть знания дают только те, которые на 100% пригодятся в жизни.

Всем известно уже давно, что мы учимся всю свою жизнь. Пусть знания даются легко!