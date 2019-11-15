В Верховном суде Украины заявили о неконституционности повторной проверки его судей на компетентность, добропорядочность и профессиональную этику, которую хотят провести из-за сокращений численности судей, а также ряд положений новой судебной реформы.

От лица суда было направлено соответствующее обращение в Конституционный суд. Об этом сообщает пресс-служба судебной инстанции в пятницу, 15 ноября.

В частности, в Конституционный суд Украины обратились с представлением относительно конституционности отдельных положений закона о деятельности органов судейского управления, поданного президентом Владимиром Зеленским и принятого Верховной Радой Украины.

Такое решение судьи Верховного суда Украины приняли 15 ноября во время заседания пленума.

Также на пленуме Верховного суда Украины обратили внимание на неконституционность положений, которые уменьшают заработную плату судьям и определяют порядок их дисциплинарной ответственности.

Кроме этого, неконституционными в Верховном суде Украины считают определенный законом порядок формирования Высшей квалификационной комиссии судей и порядок увольнения членов ВСП новым органом, не предусмотренным Конституцией.

Скриншот: facebook.com/supremecourt.ua

Как сообщала "Страна", 7 ноября, в Украине вступил в силу закон о судебной реформе. Среди прочего, он предусматривает сокращение состава Верховного суда Украины с 200 до 100 человек и уменьшение базового оклада с 75 до 55 прожиточных минимумов.

Напомним, что в августе в Верховном суде Украины признали легитимным тотальный запрет русскоязычной культуры во Львовской области.