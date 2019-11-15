Советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны по реинтеграции и восстановлению Донбасса Сергей Сивохо назвал пять шагов, которые призваны помочь "ментально вернуть" в Украину людей на неподконтрольных территориях. Об этом он написал в Facebook.

Сивохо предлагает:

вернуть старикам пенсии;

найти способ, как компенсировать ущерб по разрушенному и утраченному жилью из-за вооруженного конфликта на Донбассе;

140 000 детей, которые родились на неподконтрольной территории (Донбасс и Крым), должны получить украинские документы;

упростить порядок пересечения КПВВ и создать нормальные человеческие условия на пропускных пунктах;

изменить информационную политику. Избавится от штампов "свои-чужие, сепары-укры".

Фото: facebook.com/sivokho

Напомним, что Сивохо заявил, что на Донбассе будет мир, вопреки воинствующему меньшинству.

Также мы писали о том, что Сивохо заявил, что "Слуга народа" провел соцопрос среди жителей "ЛДНР".