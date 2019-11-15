Верховная Рада украины в пятницу, 15 ноября, приняла в первом чтении законопроект №2300 президента Украины Владимира Зеленского об отмене с 1 января 2020 года государственной монополии на производство спирта. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

За законопроект проголосовали 293 народных депутата. Парламентарии также поддержали сокращение строка подготовки законопроекта ко второму чтению наполовину.

Парламентский комитет по вопросам аграрной и земельной политики на заседании в четверг, 14 ноября рекомендовал Верховной Раде принять в первом чтении законопроект №2300 "О внесении изменений в закон Украины "О государственном регулировании производства и оборота спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков, табачных изделий и горючего" по либерализации в сфере производства и оборота спирта этилового.

Законопроект предусматривает отмену государственной монополии на производство спирта с 1 января 2020 года, возможность субъектам хозяйствования любой формы производить спирт при условии получения соответствующей лицензии, а также полную либерализацию экспорта спирта из Украины.

В то же время, для защиты отечественного товаропроизводителя законопроект предусматривает, что импорт спирта до 1 января 2022 года смогут осуществлять только уполномоченные Кабинетом министров госпредприятия.

Ранее "Страна" сообщала, что Рада приняла закон о транспортировке газа, сопутствующий анбандлингу "Нафтогаза" и утвердила проект государственного бюджета на следующий год.