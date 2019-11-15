Стало известно, что за экс-первого заместителя председателя Нацбанка Александра Писарука внес 5 млн грн залога "Райффайзен Банк Аваль" и банкир уже находится на свободе. О внесении залога сообщает пресс-служба банка.

"Высшим антикоррупционным судом Украины (ВАКС) принято решение об избрании меры пресечения для Александра Писарука в виде залога. Райффайзен Банк Аваль сообщает, что выполнит все необходимые действия по внесению залога согласно требованию суда", - сообщают в банке.

Кроме того Писарук продолжит работать на должности председателя правления этого банка. "Александр Писарук будет и дальше работать на посту председателя правления "Райффайзен Банка Аваль". Мы убеждены, что все подозрения относительно неправомерных действий будут сняты с господина Писарука в ближайшее время и что он всегда придерживался самых высоких профессиональных и этических стандартов, работая как в "Райффайзен Банке Аваль", так и в течение многих лет в МВФ и других международных институциях", - отметил председатель Наблюдательного совета банка Мартин Грюль.

Напомним, НАБУ задержало бывшего первого заместителя председателя Нацбанка Александра Писарука вечером 11 ноября во время обысков в "Райффайзен Банке" по делу "VAB Банка".

В тот же день Национальное антикоррупционное бюро заявило о задержании 7 человек по подозрению в завладении 1,2 млрд грн стабилизационного кредита НБУ, выданного в 2014 году "VAB Банку" Олега Бахматюка.

Напомним, что суд арестовал главу правления "Райффайзен Банка Аваль" Александра Писарука с правом внесения залога в размере 5 млн грн.

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