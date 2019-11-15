Недавно получивший право стать нардепом от "Евросолидарности" Владимир Вятрович выразил удивление позицией руководства парламента Украины в том, что он не может принять присягу народного депутата Украины 15 ноября. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Удивлен руководством Верховной Рады, которое не готово, чтобы я сегодня принял присягу, несмотря на то, что все документы уже сегодня утром (15 ноября - Ред.) были в Верховной Раде", - сказал он журналистам в пятницу в Киеве. При этом председатель парламента Дмитрий Разумков сообщил, что документов Вятровича у него нет.

Он сообщил, что считает это продолжением исторической позиции части депутатов "Слуги народа", "которые категорически не хотят меня видеть в парламенте".

В свою очередь председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков на обвинение народного депутата из фракции "Европейская солидарность" Андрея Парубия, что руководство парламента затягивает вопрос принятия присяги Вятровичем, заявил: "У меня есть информация о том, что есть решение Центральной избирательно комиссии, но по состоянию на сейчас у меня на руках нет этих документов".

"Будут документы, будем в соответствии с действующим законодательством приводить к присяге народных депутатов, но нарушать мы не будем", - сказал Разумков на пленарном заседании.

Во вторник, 12 ноября в Раде проголосовали за досрочное прекращение полномочий народного депутата Ирины Луценко (фракция "Европейская солидарность"). Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", перед голосованием нардеп от фракции "Слуга Народа" Максим Бужанский призвал не поддерживать такое решение, аргументируя свою позицию тем, что после лишения Луценко в Верховную Раду по списку "Европейской солидарности" пройдет бывший директор Института национальной памяти Владимир Вятрович.

В ответ на это спикер Верховной Рады отметил, что заставлять Луценко выполнять свои депутатские полномочия нецелесообразно вне зависимости от того, кто вместо нее займет свое место во фракции "Евросолидарности".

Как сообщала "Страна", 15 ноября нардеп "Слуги Народа" Макс Бужанский спросил у однопартийца и премьер-министра Алексея Гончарука, зачем премьер помог пройти в парламент Украины экс-главе Института нацпамяти, скандальному историку Владимиру Вятровичу.

Мы разбирались, как премьер Гончарук помог попаданию Вятровича в Раду.

В истории экс-главы Института нацпамяти разобралась Олеся Медведева:

Видео: youtube.com/Страна.ua