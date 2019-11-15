Существует большая вероятность того, что разговор по мобильному телефону летом между послом США в ЕС Гордоном Сондлендом, который находился в Украине, и президентом Дональдом Трампом прослушивали разведки многих зарубежных стран, в частности России. Об этом несколько бывших американских чиновников заявили CNN.

"Если это правда, звонок по мобильному телефону между послом Сондлендом и президентом Трампом является грубым нарушением традиционных практик контрразведки, о которых представители национальной безопасности неоднократно сообщают всем - в частности послам политического назначения, таким как Сондленд", - заявил Марк Полимеропулос, бывший офицер ЦРУ, который наблюдал за операциями в Европе и России, прежде чем уйти в отставку этим летом.

"Я не могу вспомнить за свою карьеру, когда посол в такой высоко контрразведывательной среде, как Киев, имел бы такой ​​незащищенный разговор с президентом. Этого просто не должно происходить", - сказал он.

Билл Тейлор, ведущий американский дипломат в Украине, во время первого публичного слушания об импичменте в Когрессе США рассказал, что член его штаба, который сопровождал Сондленда на встречах в Киеве, видел, как посол звонит Трампу со своего мобильного телефона и подслушал, что президент спрашивает об определенных "расследованиях".

Остается неясным, был ли зашифрован мобильный телефон Сондленда, но американские послы обычно не имеют такого типа защиты на своих мобильных устройствах, считают нынешние и бывшие правительственные чиновники США.

Напомним, что сегодня Мари Йованович, экс-посол США в Украине, даст публичные показания Конгрессу по делу об импичменте Трампа.

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