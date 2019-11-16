17 ноября - Международный день студента, который часто отмечают танцами на фестивалях и вечеринках, походами на концерты и другие веселые мероприятия. Правда, истоки у этой даты трагические. Рассказываем об истории и традициях Дня студента, а также делимся картинками и поздравлениями, которыми можно поделиться в праздник.

История праздника

Дату 17 ноября выбрали в память о трагических событиях, которые произошли в 1939 году в Праге. Молодежь с преподавателями вышли на мирную демонстрации в честь образования Чехословакии, вызвав недовольство у фашистов, оккупировавших территорию. Нацисты смертельно ранили 24-летнего студента-медика Яна Оплетала, который стал символом борьбы за свободу. Его похороны переросли в антигитлеровскую манифестацию, когда десятки несогласных с политикой оккупантов были арестованы и заключены в концлагеря. Расправа над бунтовщиками продолжилась, когда войска взяли в кольцо студенческое общежитие, расстреляв девятерых жителей. Все вузы Чехословакии закрыли.

В 1941 году в Лондоне состоялась студенческая конференция, на которой 17 ноября провозгласили Международным днем студентов. В Чехии дату отмечают как День борьбы за свободу.

Традиции празднования

Накануне праздника у студентов обычно сокращенные занятия. Лучших учащихся награждают грамотами. После пар молодежь собирается в клуб или на вечеринку. Студенты Киево-Могилянской академии по случаю праздника моют памятник Григорию Сковороде на Контрактовой площади, веря в то, что каждый участник церемонии успешно сдаст сессию. Во Львове студенты национального университета им. И. Франко надевают на памятник писателя перед вузом мантию, которую специально шьют к празднику. Непосредственно в сам праздник студенты проводят в вузах концерты, флешмобы, устраивают квесты или популярные челенджи.

Открытки и поздравления

Пожелаю тебе любви и крепкого сна, чтобы учеба в радость была! Сессия чтобы проходила отлично, а в жизни все складывалось просто фантастично!

Бажаю легко скласти сесію і скоріше засвоїти професію своєї мрії.

От сессии до сессии,

Мчатся наши дни.

Пусть веселыми и классными

Будут они,

Препод в зачетку "зарах" поставит,

и добрую память о вузе оставит.

Пусть сессия весело пройдет,

А вместо зубрежки под Новый год

Будет полный дом гостинцев

И счастливый год у всех украинцев.

Быстро зачеты желаю сдавать,

А лучше сразу "автоматом" оценки получать

Чтоб умелось и моглось,

И веселье через край лилось.

Желаю погулять, пока есть молодость и время

Пока друзья веселые под боком есть,

Шальная жизнь сейчас по делу,

А про учебу на денек можно забыть!

Про учебу забывай, сегодня - весело гуляй!

Кто День студента весело отметит - тот сдаст отлично сессию,

А кто сегодня станет зубрить - всю жизнь свою будет "тухлить".

День студента - на носу,

Идут последние приготовления.

Сегодня будем танцевать,

И скажем "нет" сомнениям.

Студент, сегодня по праву твой день! Проведи его ярко, чтобы эмоции запомнились! Пусть учеба будет интересной, знания - полезными, а юность беззаботной!

"Знала бы молодость - могла бы старость", -

Но жизнь не терпит сослагательного наклонения.

Сегодня погулять нужно на радость

Чтоб не было о чем жалеть под старость!

Студенту так идет веселым быть,

Под руку с девушкой идти и жизнь любить.

Пусть пара ваша будет неразлучна,

И сессия сдается благополучно!