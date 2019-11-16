17 ноября - Международный день студента, который часто отмечают танцами на фестивалях и вечеринках, походами на концерты и другие веселые мероприятия. Правда, истоки у этой даты трагические. Рассказываем об истории и традициях Дня студента, а также делимся картинками и поздравлениями, которыми можно поделиться в праздник.
История праздника
Дату 17 ноября выбрали в память о трагических событиях, которые произошли в 1939 году в Праге. Молодежь с преподавателями вышли на мирную демонстрации в честь образования Чехословакии, вызвав недовольство у фашистов, оккупировавших территорию. Нацисты смертельно ранили 24-летнего студента-медика Яна Оплетала, который стал символом борьбы за свободу. Его похороны переросли в антигитлеровскую манифестацию, когда десятки несогласных с политикой оккупантов были арестованы и заключены в концлагеря. Расправа над бунтовщиками продолжилась, когда войска взяли в кольцо студенческое общежитие, расстреляв девятерых жителей. Все вузы Чехословакии закрыли.
В 1941 году в Лондоне состоялась студенческая конференция, на которой 17 ноября провозгласили Международным днем студентов. В Чехии дату отмечают как День борьбы за свободу.
Традиции празднования
Накануне праздника у студентов обычно сокращенные занятия. Лучших учащихся награждают грамотами. После пар молодежь собирается в клуб или на вечеринку. Студенты Киево-Могилянской академии по случаю праздника моют памятник Григорию Сковороде на Контрактовой площади, веря в то, что каждый участник церемонии успешно сдаст сессию. Во Львове студенты национального университета им. И. Франко надевают на памятник писателя перед вузом мантию, которую специально шьют к празднику. Непосредственно в сам праздник студенты проводят в вузах концерты, флешмобы, устраивают квесты или популярные челенджи.
Открытки и поздравления
Пожелаю тебе любви и крепкого сна, чтобы учеба в радость была! Сессия чтобы проходила отлично, а в жизни все складывалось просто фантастично!
Бажаю легко скласти сесію і скоріше засвоїти професію своєї мрії.
От сессии до сессии,
Мчатся наши дни.
Пусть веселыми и классными
Будут они,
Препод в зачетку "зарах" поставит,
и добрую память о вузе оставит.
Пусть сессия весело пройдет,
А вместо зубрежки под Новый год
Будет полный дом гостинцев
И счастливый год у всех украинцев.
Быстро зачеты желаю сдавать,
А лучше сразу "автоматом" оценки получать
Чтоб умелось и моглось,
И веселье через край лилось.
Желаю погулять, пока есть молодость и время
Пока друзья веселые под боком есть,
Шальная жизнь сейчас по делу,
А про учебу на денек можно забыть!
Про учебу забывай, сегодня - весело гуляй!
Кто День студента весело отметит - тот сдаст отлично сессию,
А кто сегодня станет зубрить - всю жизнь свою будет "тухлить".
День студента - на носу,
Идут последние приготовления.
Сегодня будем танцевать,
И скажем "нет" сомнениям.
Студент, сегодня по праву твой день! Проведи его ярко, чтобы эмоции запомнились! Пусть учеба будет интересной, знания - полезными, а юность беззаботной!
"Знала бы молодость - могла бы старость", -
Но жизнь не терпит сослагательного наклонения.
Сегодня погулять нужно на радость
Чтоб не было о чем жалеть под старость!
Студенту так идет веселым быть,
Под руку с девушкой идти и жизнь любить.
Пусть пара ваша будет неразлучна,
И сессия сдается благополучно!