Польский газовый оператор PGNiG заявил, что не исключает судебных процессов против Германии в случае, если та попытается вывести газопровод "Северный поток-2" из-под ограничений, которые на него накладывает европейская газовая директива. Об этом передает УНН со ссылкой на польский портал Biznesalert.

Глава PGNiG Петр Возняк напомнил, что Варшава уже выиграла один суд против Берлина по трубопроводу OPAL, который является наземным продолжением "Северного потока-1". Тогда Польша добилась наложения ограничений на использование трубопровода "Газпромом" для поставок газа в Германию и Чехию.

"Если, по нашему мнению, не будет осуществлен глубокий анализ влияния инвестиций на рынок и безопасность соседних стран в рамках имплементации обновленной газовой директивы по трубопроводу "Северный поток-2", то мы оставим за собой право применить соответствующие юридические шаги", - заявил Возняк.

Стоит напомнить, что Бундестаг поддержал законопроект о "защите" проекта "Северный поток-2". Решение приняли большинством голосов немецкого парламента. "За" проголосовали Христианско-демократический союз, Христианско-социальный союз и Социал-демократическая партия.

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