42-летний британский актер Орладно Блум наконец-то рассказал, когда женится на 35-летней певице Кэти Перри. В интервью журналу Man About Town, актер, который сделал предложение руки и сердца еще в феврале сказал, что свадьба состоится уже в декабре, когда пройдут концерты Кэти в Лос-Анджелесе и Чикаго (США).

"Я был женат (на модели Миранде Керр - Ред.) и развелся, поэтому не хотелось бы повторять это снова. Мы с Кэти стремимся, чтобы наши отношения были раз и навсегда. Мы это полностью осознаем. Она замечательная", — говорит Блум.

Также Орладно поведал, что еще хочет детей, но пока не решил когда он вплотную этим займется.

"Я очень хочу, чтобы у меня было много детей, хочу наслаждаться семьей и друзьями и, разумеется, моим сыном (8-летним Флинном от предыдущего брака - Ред.), - прокомментировал он. - Однако, когда я к этому приступлю, я должен быть уверен в том, что желаю этого всем сердцем, а не как многие легкомысленные романтики".

Напомним, что и для актера, для певицы - это будет второй брак. Первым мужем певицы был комик Рассел Брэнд). Орландо и Кэти начали встречаться в 2016 году и через три года решились пожениться.

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